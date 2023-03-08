Военное обозрение

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Председатель КНР выступил с критикой США и Запада по поводу ограничения развития Китая

Председатель КНР выступил с критикой США и Запада по поводу ограничения развития Китая

Риторика политического руководства КНР в отношении США и Запада в последние несколько недель становится все более жесткой.

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