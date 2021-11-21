Внимание «Зенит»! «Торпедо», киевское «Динамо» и «Шахтёр» уезжали из Мальмё несолоно хлебавши

«Мальмё» (Швеция) - «Зенит». Лига чемпионов. Группа H, 5-й тур. 23 ноября. «Мальмё Нью Стэдиум». 23.00 (мск) Если в 5-м туре «Челси» проиграет «Ювентусу», а «Зенит» добьётся победы в Мальмё, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у петербуржцев сохранятся.
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