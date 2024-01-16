Возбуждено дело после массового смертельного ДТП с автобусами в Ленобласти

Дорожный инцидент случился на подъезде к Усть-Луге.Во вторник, 16 января, стало известно о возбуждении уголовное дела по части 3 статьи 264 УК России после смертельного ДТП на 10 километре автодороги к Усть-Луге.
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