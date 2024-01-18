Жители газовой столицы ЯНАО не могут попасть на прием к нескольким врачам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) ожидают прием у стоматолога несколько месяцев. Кроме того, пациенты с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта не могут попасть к гастроэнтерологу из-за отсутствия врача.
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