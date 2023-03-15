МВД Якутии совместно с Нацбанком проводит профилактический десант по финансовой грамотности

МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Нацбанком продолжают свою просветительскую акцию «Дорога к финансовой грамотности открыта каждому», в рамках которого проводится комплексная профилактическая работа с населением по финансовой безопасности.
МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Нацбанком продолжают свою просветительскую акцию «Дорога к финансовой грамотности открыта каждому», в рамках которого проводится комплексная профилактическая работа с населением по финансовой безопасности.
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