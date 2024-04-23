По пути «Вагнера»: «Африканский корпус» отбирает у США и Франции целые страны

В Нигер прибывают военные инструкторы из России, американцам предлагают убираться Абайоми Азикиве Фото: AP/TASS 13 апреля тысячи людей собрались в Ниамее, столице Нигера, с требованием свернуть операции Африканского командования США (AFRICOM).
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