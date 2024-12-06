«Домклик» оценил, как изменилась востребованность льготной ипотеки

Резкое сокращение выдач льготной ипотеки произошло в самом начале второго полугодия — после завершения широкой программы «Господдержка» и изменения условий по «Семейной ипотеке» По предварительным итогам ноября 2024 года, доля льготной ипотеки в России составила 50%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».