“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

Silver Kont

А кто звал сюда черножопых бесхвостых ишаков? Без них раньше обходились, потом они изгнали русских, через некоторое время стали приезжать сюда целыми кишлаками... А эти вонючие твари здесь нужны? Без них обходились, можем обойтись и сейчас, нужна только политическая воля.... Да и русским не дают отстаивать сои права, пресловутая 282 статья всегда почему-то работает в пользу черножопых тварей...