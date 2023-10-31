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СССР-Россия

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“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

Законопроект, ограничивающий работу мигрантов, вызвал много шума в СМИ, бизнес-кругах и в обществе. Тем временем криминальные сводки продолжают пополняться новостями про этнические группировки, “кошмарящие” местных жителей.

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Комментарии
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Миша Потапов
Халифат хотите?
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1 д.
Silver Kont
А кто звал сюда черножопых бесхвостых ишаков? Без них раньше обходились, потом они изгнали русских, через некоторое время стали приезжать сюда целыми кишлаками... А эти вонючие твари здесь нужны? Без них обходились, можем обойтись и сейчас, нужна только политическая воля.... Да и русским не дают отстаивать сои права, пресловутая 282 статья всегда почему-то работает в пользу черножопых тварей...
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1 д.
star
решение-роботы,программа О.Усковой и Россия возродится
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1 д.

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