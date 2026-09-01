Что изменится в жизни тамбовчан с 1 сентября

С первого дня осени в России вступает в силу целый ряд новых законов и правил. Они затронут семьи с детьми, работников, студентов, мигрантов, любителей азартных игр и даже книголюбов.
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