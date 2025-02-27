Трамп подписал указ о сокращении расходов для федеральных ведомств

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором содержатся новые инструкции о сокращении расходов для федеральных ведомств, текст документа опубликован на сайте Белого дома.
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