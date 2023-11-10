Путин сделал последний шаг перед масштабной войной? В НАТО переживают из-за подготовки Россией «превентивного удара»

А тем временем Европа начинает переживать о том, что России надоело однобокое положение договора ДОВСЕ, которое ограничивало наши вооружения так, слов на стороне России до сих пор оставался ещё весь Варшавский блок, в то время, как он наоборот – весь вступил в НАТО.
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