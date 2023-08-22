Аэродромы в тылу России атакуют кочующие украинские ДРГ – Шурыгин

Роман В

Ну надо же, наконец-то до них дошло, что удары по аэродромам (и не только), осуществляют украинские диверсанты. Вот еще бы до Шойгу и Герасимова эту мысль донесли бы. А то, до "жирафов", совсем туго доходит.