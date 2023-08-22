Политнавигатор Недавний удар по военному аэродрому в Новгородской области, в ходе которого был потерян российский бомбардировщик, был нанесен кочующей диверсионной группой.
Аэродромы в тылу России атакуют кочующие украинские ДРГ – Шурыгин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
🇮🇱💩🇬🇧🦇🐏🦇
Ответить
4 час.
Светлана Петрова
Что гадать, пока не будет систем защиты, безопасности не будет
Ответить
1 час.
Роман В
Ну надо же, наконец-то до них дошло, что удары по аэродромам (и не только), осуществляют украинские диверсанты. Вот еще бы до Шойгу и Герасимова эту мысль донесли бы. А то, до "жирафов", совсем туго доходит.
Ответить
36 мин.
Свежие комментарии