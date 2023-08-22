Медвежий угол

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Аэродромы в тылу России атакуют кочующие украинские ДРГ – Шурыгин

Аэродромы в тылу России атакуют кочующие украинские ДРГ – Шурыгин

Политнавигатор Недавний удар по военному аэродрому в Новгородской области, в ходе которого был потерян российский бомбардировщик, был нанесен кочующей диверсионной группой.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
🇮🇱💩🇬🇧🦇🐏🦇
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4 час.
Светлана Петрова
Что гадать, пока не будет систем защиты, безопасности не будет
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1 час.
Роман В
Ну надо же, наконец-то до них дошло, что удары по аэродромам (и не только), осуществляют украинские диверсанты. Вот еще бы до Шойгу и Герасимова эту мысль донесли бы. А то, до &quot;жирафов&quot;, совсем туго доходит.
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36 мин.

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