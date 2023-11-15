7 Меморандумов и одно намерение о сотрудничестве подписали учреждения культуры Могилевской и Брянской областей. Фото.

В ходе визита аппарата Департамента культуры, руководителей и специалистов учреждений культуры и образования Брянской области Российской Федерации в Могилев состоялось подписание 7 меморандумов и одно намерение о развитии долгосрочного сотрудничества между учреждениями культуры, организациями туризма двух регионов.