7 Меморандумов и одно намерение о сотрудничестве подписали учреждения культуры Могилевской и Брянской областей. Фото.

В ходе визита аппарата Департамента культуры, руководителей и специалистов учреждений культуры и образования Брянской области Российской Федерации в Могилев состоялось подписание 7 меморандумов и одно намерение о развитии долгосрочного сотрудничества между учреждениями культуры, организациями туризма двух регионов.
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