Херсонская область получит субсидию на развитие туристической инфраструктуры

Соответствующая статья затрат уже была внесена в проект бюджета на 2024 год.Депутат Госдумы России и член профильного комитета Алексей Волоцков сообщил, что власти выделят дополнительную сумму денег на развитие туристической инфраструктуры в новых российских регионах.