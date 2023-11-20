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Херсонская область получит субсидию на развитие туристической инфраструктуры

Херсонская область получит субсидию на развитие туристической инфраструктуры

Соответствующая статья затрат уже была внесена в проект бюджета на 2024 год.Депутат Госдумы России и член профильного комитета Алексей Волоцков сообщил, что власти выделят дополнительную сумму денег на развитие туристической инфраструктуры в новых российских регионах.

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