Нужно ли запрещать травматическое оружие и охоту, обсудят в медиацентре «Патриот»

Травматическое оружие в действительности не находится в свободной продаже в России. Сенатор Александр Башкин заявил, что «необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия» после стрельбы в московском МФЦ.
Травматическое оружие в действительности не находится в свободной продаже в России. Сенатор Александр Башкин заявил, что «необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия» после стрельбы в московском МФЦ.
Свежие комментарии