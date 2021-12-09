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Нужно ли запрещать травматическое оружие и охоту, обсудят в медиацентре «Патриот»

Нужно ли запрещать травматическое оружие и охоту, обсудят в медиацентре «Патриот»

Травматическое оружие в действительности не находится в свободной продаже в России. Сенатор Александр Башкин заявил, что «необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия» после стрельбы в московском МФЦ.

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