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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Италия не смогла вырастить хорошее поколение топ-игроков. В «Милане», «Интере» и «Юве» нет ни одного качественного итальянского нападающего»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что итальянский футбол испытывает проблемы с воспитанием молодых талантов.

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