Психолог-и-Я

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Полные женщины и право на счастье

Полные женщины и право на счастье

Когда я была молода и упруга, и губы мои были сладкими, как спелые вишни, я любила зависать в одной компании.

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Kris
Почему то, одни и те-же статьи кочуют с одного сайта на другой, может чего нибудь новенького... Например, почему скорпион, трахает мозги львице, и ни как не может с ней поговорить.. Или например, почему за столько лет человек не сделал выводы, в данном случае мужчина, он может и сделал, только на деле никак не отражается.. Ну можно до бесконечности бодаться..
Kris
Что то по моемому у мужиков больше тараканов се
Kris
Что то по моемому у мужиков больше тараканов се
Kris
Чем у женщин, женщинам просто некогда обычно ковыряться, работа, быт... Они там сидят и придумывают всякую хрень...

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