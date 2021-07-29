Полные женщины и право на счастье

Психолог-и-ЯКрасотаПолные женщины и право на счастье Когда я была молода и упруга, и губы мои были сладкими, как спелые вишни, я любила зависать в одной компании.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKrisПочему то, одни и те-же статьи кочуют с одного сайта на другой, может чего нибудь новенького... Например, почему скорпион, трахает мозги львице, и ни как не может с ней поговорить.. Или например, почему за столько лет человек не сделал выводы, в данном случае мужчина, он может и сделал, только на деле никак не отражается.. Ну можно до бесконечности бодаться..KrisЧто то по моемому у мужиков больше тараканов сеKrisЧто то по моемому у мужиков больше тараканов сеKrisЧем у женщин, женщинам просто некогда обычно ковыряться, работа, быт... Они там сидят и придумывают всякую хрень...Комментировать
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