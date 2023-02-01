В Приморском крае сотрудники транспортной полиции вернули пассажиру сумку с документами и крупной суммой денег

Патрулируя железнодорожный вокзала Владивостока, сотрудники отдельной роты ППСП Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте старший прапорщик полиции Вячеслав Малачевский и прапорщик полиции Аркадий Сметанин обнаружили безхозную поясную сумку.
Патрулируя железнодорожный вокзала Владивостока, сотрудники отдельной роты ППСП Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте старший прапорщик полиции Вячеслав Малачевский и прапорщик полиции Аркадий Сметанин обнаружили безхозную поясную сумку.
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