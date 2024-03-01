Россия согласилась передать Украине тела жертв крушения Ил-76

У Москвы есть все ДНК для идентификации погибших, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Россия может и готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области.
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