Украинский военный заявил о готовности идти с русскими на Киев

Снятое пророссийскими подпольщиками в поезде видео разговора украинских военных с попутчицей, в ходе которого один из бойцов заявил о готовности его сослуживцев идти с русскими на Киев, опубликовало РИА Новости.
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