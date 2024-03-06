УВД_ГОМЕЛЬ Задержан курьер наркомаркета Сотрудники наркоконтроля Гомель...

Forwarded From МВД Беларуси#УВД_ГОМЕЛЬЗадержан курьер наркомаркетаСотрудники наркоконтроля Гомельщины совместно с коллегами из Советского РОВД областного центра задержали в Минске 21-летнего неработающего минчанина.
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