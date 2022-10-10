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Медузы в небе: с космодрома Плесецка стартовал «Союз» с навигационным спутником «Глонасс-К»

Медузы в небе: с космодрома Плесецка стартовал «Союз» с навигационным спутником «Глонасс-К»

Пуск был произведен 10 октября, в 5.52 мск. Поэтому утром жители Архангельской области могли наблюдать различные атмосферные явления, связанных с запуском, в том числе и образование яркой «медузы» — свечение реактивных газов, подсвеченных солнцем.

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