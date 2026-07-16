Мини-тест: Выберите картинку — и узнайте, в каких вы отношениях с внутренним Драконом

Внутри каждого из нас есть темная сторона. Иногда ее называют Тенью. Это — внутренний Дракон, который порой оказывается неуправляемым, а порой, наоборот, заперт так глубоко и сидит в таких оковах, что мы как бы забываем о его существовании.