Женские страсти
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Женские страсти

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Мини-тест: Выберите картинку — и узнайте, в каких вы отношениях с внутренним Драконом

Внутри каждого из нас есть темная сторона. Иногда ее называют Тенью. Это — внутренний Дракон, который порой оказывается неуправляемым, а порой, наоборот, заперт так глубоко и сидит в таких оковах, что мы как бы забываем о его существовании.

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