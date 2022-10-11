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Дизентерия: враг, о котором нужно помнить всем

Дизентерия: враг, о котором нужно помнить всем

В преддверии значительного увеличения численности группировки в зоне СВО необходимо вспомнить о том, что сопровождает любые конфликты – болезнях.

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