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Китай

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Глава МИД КНР провел встречу с коллегой из Науру

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в среду провел встречу с министром иностранных дел и торговли Республики Науру Лионелем Айнгимеа, который прибыл в Китай для участия в церемонии открытия посольства Науру в КНР.

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