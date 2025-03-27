Глава МИД КНР провел встречу с коллегой из Науру

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в среду провел встречу с министром иностранных дел и торговли Республики Науру Лионелем Айнгимеа, который прибыл в Китай для участия в церемонии открытия посольства Науру в КНР.
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