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Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

С праздником, дорогие товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции. И пусть этот эксперимент не удался, но он показал, что человечество всё-таки способно построить равноправное и светлое общество Да, эксперимент не удался.

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