На высоте почти в тысячу метров в горной местности Сочи вскоре начнет функционировать новый сноупарк.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На высоте почти в тысячу метров в горной местности Сочи вскоре начнет функционировать новый сноупарк.