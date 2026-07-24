Делегация США планирует обсудить мир с Россией – законодатель Луна

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о планах делегации американских законодателей посетить Россию осенью или зимой 2026 года и обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мира, а также восстановления отношений между странами.
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