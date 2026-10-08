Во Владимирской области сняли предупреждение об атаке беспилотников

Отмена предупреждения об угрозе атаки беспилотников во Владимирской области была зафиксирована в системе РСЧС после того, как сигнал действовал примерно с 03:23, а жителям рекомендовали не приближаться к возможным обломкам БПЛА и звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных предметов.
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