Во Владимирской области сняли предупреждение об атаке беспилотников

Отмена предупреждения об угрозе атаки беспилотников во Владимирской области была зафиксирована в системе РСЧС после того, как сигнал действовал примерно с 03:23, а жителям рекомендовали не приближаться к возможным обломкам БПЛА и звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных предметов.