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Сбер и Минздрав Казахстана договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Сбер и Минздрав Казахстана договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Сбер и республиканский центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана начнут сотрудничество в сфере цифрового здравоохранения, которое предусматривает совместную работу по развитию технологий искусственного интеллекта, аналитики данных и цифровых сервисов для системы здравоохранения.

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