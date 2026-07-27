Сбер и Минздрав Казахстана договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Сбер и республиканский центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана начнут сотрудничество в сфере цифрового здравоохранения, которое предусматривает совместную работу по развитию технологий искусственного интеллекта, аналитики данных и цифровых сервисов для системы здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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