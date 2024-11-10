Ледник Судного дня: угроза глобальному потеплению и его последствия Ирэн ОрлонскаяАмериканские гляциологи провели исследование данных, полученных со спутникового радара, и сделали тревожные выводы о состоянии «ледника Судного дня», известного как Туэйтс.
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