Ледник Судного дня: угроза глобальному потеплению и его последствия Ирэн ОрлонскаяАмериканские гляциологи провели исследование данных, полученных со спутникового радара, и сделали тревожные выводы о состоянии «ледника Судного дня», известного как Туэйтс.