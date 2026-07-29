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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» предпочел бы продать 50% прав на Гонсало Гарсию за 30 млн евро. «Фулхэм» хочет все 100%

Стало известно, сколько « Реал » хочет получить за Гонсало Гарсию Торреса. Как сообщает As, « Фулхэм » становится все ближе к приобретению форварда, хотя мадридцы и испытывают некоторые сомнения по поводу того, стоит ли с ним расставаться.

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