«Реал» предпочел бы продать 50% прав на Гонсало Гарсию за 30 млн евро. «Фулхэм» хочет все 100%

Стало известно, сколько « Реал » хочет получить за Гонсало Гарсию Торреса. Как сообщает As, « Фулхэм » становится все ближе к приобретению форварда, хотя мадридцы и испытывают некоторые сомнения по поводу того, стоит ли с ним расставаться.