Собянин назвал победителей волонтерского конкурса «Доброе сердце столицы»

В 2023 году конкурс волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы», организованный ресурсным центром «Мосволонтер» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики, собрал свыше 25 тысяч участников, что является рекордом, сообщил в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.