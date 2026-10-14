🛣 Строительство трассы от Перевального до Изобильного в Крыму планируют завершить к 2030 году Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что новая магистраль в обход Алушты позволит повысить уровень комфорта дорожного движения и сократить время в пути к Южному берегу Крыма.
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