🛣 Строительство трассы от Перевального до Изобильного в Крыму планируют завершить к 2030 году Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что новая магистраль в обход Алушты позволит повысить уровень комфорта дорожного движения и сократить время в пути к Южному берегу Крыма.