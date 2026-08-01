Ну что, сынку, помог тебе твой Запад? Политолог Сатановский объяснил олигархам из России, как крупно они ошиблись

Девяностые породили в нашей стране особую "касту" общества – олигархат. Эти сверхбогатые люди, в большинстве своём сколотившие состояние в лучшем случае сомнительными путями, контролировали Россию – и при этом беззастенчиво грабили, выводя несметные средства за границу.