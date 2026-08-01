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Царьград

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Ну что, сынку, помог тебе твой Запад? Политолог Сатановский объяснил олигархам из России, как крупно они ошиблись

Ну что, сынку, помог тебе твой Запад? Политолог Сатановский объяснил олигархам из России, как крупно они ошиблись

Девяностые породили в нашей стране особую "касту" общества – олигархат. Эти сверхбогатые люди, в большинстве своём сколотившие состояние в лучшем случае сомнительными путями, контролировали Россию – и при этом беззастенчиво грабили, выводя несметные средства за границу.

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Комментарии
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Татьяна Иванова
😀😀😀👏👏👏
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1 м.
Валентина Литвяк
Лохматая, рыжая бестия опять вылез, ненавистник красивых, умных русских женщин.
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1 м.