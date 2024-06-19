Разучились мы готовить, потому что просто нет времени проводить часы на кухне. Приходится покупать фастфуд с доставкой.
"САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЯД БЫЛ В САЛАТАХ": В МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ ЕДОЙ ИЗ ДОСТАВКИ НАШЁЛСЯ МИГРАНТСКИЙ СЛЕД
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что народ обленился и не стал готовить для себя любимого, его выбор. Но то что потеряли инстинкт самосохранения напрочь. Ну почитайте хотя бы статистику рост туберкулеза в разы, корь в четверке. кожно венерические заболевания, гепатит, не привиты 90%, вши и т.д. Ладно если после такой "здоровой" еды ласты склеишь, но куда хуже остаться на всю жизнь больным и тратить свою зарплату на аптеку. Ряд заболеваний вообще не лечатся, а только глушатся. Пришлые узнавая что у них СПИД или ВИЧ и т.д. не регистрируются т.к. их сразу выдворяют из России и они проходят тесты, лечение анонимно. 95% пришлых наркоманы или употребляют запрещенные препараты, а это группа риска, как и однополые связи, инцест, педофилия это у них не воспрещается.... Ну не поленитесь зайдите на доску знакомств и посмотрите сколько их там и с кем они знакомятся.... То что у нас развалили здравоохранение, такая же ситуация и с безопасностью продовольствия. Если из торговых сетей убрать контрафакт, просрочку, с запрещенными добавками, несоответствие заявленному на этикетках и т.д. То полки магазинов 90 вам покажутся изобилием... Каждый должен сделать выбор самому следить и заботиться о своем здоровье или стать инвалидом....
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37 мин.
генрих кан
Дело не только в иммигрантах. Главная беда в том, что те, кто позволяет им оставаться безнаказанными, не несут никакой ответственности за свои действия. Вот кого нужно долбить в первую очередь. Именно они виноваты в существующем положении дел. И пока это не решено, все остальное пустословие.
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15 мин.
Ч
ЧилиИвано
Ну тогда в Кремль нужно заглянуть, а там маловеры у власти с 1918-го года в молельных стенах - вы им мораль будете читать?! Может вспомните как до революции чиновники "честь имею" говорили, и любого пришлого сначала в православие, а уж затем тут живи и плодись - ну так нет этого давно и русские 106 лет с тех пор по нарастающей уменьшаются.
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10 мин.
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