Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель публично потребовал извинений от телеканала MS Now после того, как тот ошибочно сообщил о визите главы ФБР в Россию.
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