«Дадим правовую оценку»: пилотам, экстренно посадившим самолет в поле под Новосибирском, может грозить наказание.
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«Дадим правовую оценку»: пилотам, экстренно посадившим самолет в поле под Новосибирском, может грозить наказание.