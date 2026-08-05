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Аргументы недели

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В Челябинской области открылась академия хоккея для юных спортсменов

В Челябинской области открылась академия хоккея для юных спортсменов

Хоккей — любимый вид спорта в Челябинской области. Матчи наших команд всегда проходят при полных трибунах, а болеть за родной клуб во время уличных трансляций собираются сотни людей.

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