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Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли проведут реванш 17 октября в Манчестере (The Ring)

17 октября в Манчестере пройдет вечер бокса, который возглавит титульный бой за пояс WBO в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (23-3) и Фабио Уордли (20-1).

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