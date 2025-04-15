Кадры работы Ми-35М по позициям ВСУ в Курском приграничье. Обращает на себя внимание на подвесе помимо 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8, подвешены и управляемые ракеты 9М120 «Атака».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кадры работы Ми-35М по позициям ВСУ в Курском приграничье. Обращает на себя внимание на подвесе помимо 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8, подвешены и управляемые ракеты 9М120 «Атака».
Свежие комментарии