Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»

Санкт-Петербург, 6 января. Новые договоренности по поставкам природного газа и использованию газовой инфраструктуры были подписаны представителями компании «Газпром экспорт» и фирмы BOTAS из Турции, о чем сообщает пресс-служба российского концерна.
Санкт-Петербург, 6 января. Новые договоренности по поставкам природного газа и использованию газовой инфраструктуры были подписаны представителями компании «Газпром экспорт» и фирмы BOTAS из Турции, о чем сообщает пресс-служба российского концерна.
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