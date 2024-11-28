В Петербурге 28 ноября будет на 4-5 градусов выше нормы

Ожидается мокрый снег Циклонические вихри 28 ноября не оставят Петербург в покое, и, едва проводив на восток один из них, сегодня регион окажется в передней части следующего облачного циклона, сообщают «Метеовести».
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