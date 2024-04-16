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«Барселона» – «ПСЖ»: игроки БЕТСИТИ верят в камбэк парижан

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Встреча пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в столице Каталонии и начнется в 22:00.

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