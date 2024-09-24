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В МВД рассказали об аннулировании ВНЖ из-за фиктивных браков

В МВД рассказали об аннулировании ВНЖ из-за фиктивных браков

За первые семь месяцев 2024 года российские суды приняли 75 решений об аннулировании видов на жительство и 107 решений — об аннулировании разрешений на временное проживание иностранцев из-за признания их браков фиктивными.

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Комментарии
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tsan tsan
Потихоньку начинаете надоедать читать, что  разработан проект закона, что кто-то предложил ужесточить борьбу с фиктивными браками мигрантов и т.д. Мы знаем, что когда нужно, Госдума выпускает законы со скоростью взбесившегося принтера. Так включите эту скорость для принятия законов, которые помогут хоть как-то упорядочить вопросы  миграции, пока не поздно и эти вопросы не стали решаться кровью. &quot;Крокус-Сити&quot; мало ?
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