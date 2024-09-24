В МВД рассказали об аннулировании ВНЖ из-за фиктивных браков

tsan tsan

Потихоньку начинаете надоедать читать, что разработан проект закона, что кто-то предложил ужесточить борьбу с фиктивными браками мигрантов и т.д. Мы знаем, что когда нужно, Госдума выпускает законы со скоростью взбесившегося принтера. Так включите эту скорость для принятия законов, которые помогут хоть как-то упорядочить вопросы миграции, пока не поздно и эти вопросы не стали решаться кровью. "Крокус-Сити" мало ?