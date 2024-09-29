НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Симеоне об игре с «Реалом»: «Я всегда нервничаю и полон ожиданий. Они потеряли Крооса и должны найти того, кто даст им спокойствие и позволит реализовать потенциал в атаке»

Сегодня «Атлетико» сыграет с «Реалом» в 8-м туре Ла Лиги. О полемике вокруг матча «Я немного дистанцируюсь от всего, что не имеет для нас значения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх