Заноза

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Можно ли лишать гражданства и в каких случаях?

Можно ли лишать гражданства и в каких случаях?

  Что такое гражданство и почему его смысл постепенно выхолостился, и почему с этим нужно что-то делать.

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Игорь Тихонов
За преступления против СТРАНЫ, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ, нужно не гражданства лишать и отпускать с миром, а сажать или еще лучше, применять смертную казнь. А вот если человек живет "где-то там" и при этом имеет еще и "тамошнее" гражданство или ВНЖ (как наш, мною не уважаемый трибун Соловьев), но при этом заколачивает деньги не "там", а "здесь" - вот таких нужно лишать гражданства и запрещать въезд в страну.

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