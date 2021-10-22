Можно ли лишать гражданства и в каких случаях?

ЗанозаПолитикаМожно ли лишать гражданства и в каких случаях? Что такое гражданство и почему его смысл постепенно выхолостился, и почему с этим нужно что-то делать.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновЗа преступления против СТРАНЫ, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ, нужно не гражданства лишать и отпускать с миром, а сажать или еще лучше, применять смертную казнь. А вот если человек живет "где-то там" и при этом имеет еще и "тамошнее" гражданство или ВНЖ (как наш, мною не уважаемый трибун Соловьев), но при этом заколачивает деньги не "там", а "здесь" - вот таких нужно лишать гражданства и запрещать въезд в страну.Комментировать
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