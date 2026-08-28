❗️⚡️Израильские военные ведомства инициировали программу создания орбитальных ударных систем, ориентированных на поражение наземных целей без применения ядерных боеприпасов.
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