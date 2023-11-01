Иордания эвакуирует своих граждан из сектора Газа

Иордания начнет эвакуировать своих подданных из сектора Газа через КПП «Рафах». «Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов объявило о начале эвакуации иорданских подданных из сектора Газа через КПП «Рафах» в координации с компетентными властями братской Арабской Республики Египет», — указали в ведомстве.