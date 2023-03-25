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Географ Мухаметов предупредил о последствиях сброса воды с «Фукусимы» в океан

Географ Мухаметов предупредил о последствиях сброса воды с «Фукусимы» в океан

Сброшенная в Тихий океан слаборадиоактивная вода с аварийной АЭС «Фукусима-1» сначала достигнет Аляски, после чего доберется до западного побережья Канады и США.

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